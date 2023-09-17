Житель Ростова-на-Дону оштрафован за проведение пацифистского пикета

17 сентября 2023, 04:27

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Алексей Килко из Ростова-на-Дону оштрафован на 45 тысяч рублей за проведение пикета с требованием остановить спецоперацию на Украине, суд счел его виновным в дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался и Краснодарский край.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал местного жителя Алексея Килко на 45 тысяч рублей. Административный протокол в отношении Килко был составлен за одиночный пикет, который он провел против спецоперации на Украине, пишут 16 сентября "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что Килко, "находясь в общественном месте" провел несогласованное публичное мероприятие в форме пикета, на котором демонстрировал плакат с призывом остановить спецоперацию. При этом в постановлении не указано, где проходит пикет.

В суде Килко не отрицал факт проведения пикета. Суд счел, что надпись на плакате направлена на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации и искажение целей и задач специальной военной операции.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале сентября житель Ростова-на-Дону Иван Курилкин был оштрафован за пикет с требованием прекратить спецоперацию на Украине.

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