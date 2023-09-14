Увеличилось число больных с кишечной инфекцией в Карачаево-Черкесии

14 сентября 2023, 06:20

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Число пациентов с острой кишечной инфекцией в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии выросло до 135 человек. В Роспотребнадзоре массовое заболевание связывают с заражением воды.

"Кавказский узел" писал, что 4-6 сентября 49 жителей Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесии обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, более 30 человек были госпитализированы. Источник инфекции надзорные ведомства не назвали, однако оператору местных водопроводных сетей было поручено провести гиперхлорирование питьевой воды.

Подавляющее большинство заболевших в Карачаево-Черкесии - 114 человек из 135, - дети, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора 13 сентября.

По информации ведомства, в инфекционном стационаре остаются 16 человек. Исследования выявили у заболевших признаки ротовируса, астровируса, норовируса, аденовируса и дизентерии Зонне.

“Заболевание протекает по типу острого гастроэнтерита со среднетяжелой и легкой степенью тяжести", - цитирует сообщение службы “Интерфакс-Юг”.

В ходе предварительного эпидемического расследования Роспотребнадзор пришел к выводу, что наиболее вероятным источником заражения стала вода. Вместе с тем изучаются иные возможные пути передачи инфекции, в том числе пища, отмечает агентство.

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