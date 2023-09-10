Житель Волгограда обвинен в дискредитации армии

10 сентября 2023, 23:56

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Силовики составили протокол о дискредитации армии на Сергея Латменцева из Волгограда.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2022 года суд в назначил Сергею Латменцеву штраф в 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за публикацию в соцсети пацифистских фото и ссылки на интервью публициста Виктора Шендеровича*.

О новом протоколе на Сергея Латменцева сообщило сегодня издание "Кавказ.реалии"*.

Административное дело передано в Ворошиловский районный суд города. Дата рассмотрения в картотеке дела на сайте суда по данным на 23.40 мск 10 сентября не назначена.

Напомним, статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также сообщал, что 26 августа уличный художник из Волгограда Филипп Козлов, известный под псевдонимом Philippenzo, вышел на свободу из спецприемника в Московской области после двух подряд 15-суточных арестов. У него в студии и дома прошли обыски.

27 июля ФСБ отчиталась о задержании жителя Котельниковского района по уголовному делу о дискредитации армии за комментарии в соцсетях. Ранее он был приговорен к обязательным работам по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России за предложение создать Котельниковскую республику, пояснили силовики.

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