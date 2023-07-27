ФСБ отчиталась о задержании жителя Волгоградской области за дискредитацию армии

27 июля 2023, 14:57

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Житель Котельниковского района задержан по уголовному делу о дискредитации армии за комментарии в соцсетях. Ранее он был приговорен к обязательным работам по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России за предложение создать Котельниковскую республику, сообщили силовики.

40-летний безработный житель Котельниковского района задержан по делу о распространении сведений, дискредитирующих вооружённые силы России (часть 1 статьи 207.3 УК РФ), которые он публиковал в комментариях к постам в соцсетях, также негативно высказывался по поводу руководства страны, сообщил "Блокнот Волгоград" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Волгоградской области.

Ранее мужчина был приговорен к обязательным работам по статье о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (часть 2 статьи 280.1 УКРФ) - он предлагал создать Котельниковский автономный округ или Котельниковскую Республику со своими органами власти, банковской системой и валютой, говорится в публикации.

Агентство РИАЦ опубликовало видеоролик с задержанием подозреваемого. Силовики задержали мужчину в жилом районе, его положили лицом в асфальт, пока двое силовиков надевали на него наручники.

Как следует из информации на сайте Котельниковского райсуда, в нем рассматривалось лишь одно дело по части 2 статьи 280.1 УК РФ, приговор был вынесен в августе 2017 года, однако имя осужденного на сайте скрыто.

"Кавказский узел" писал, что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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