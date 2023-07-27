Задержание жителя Волгоградской области за дискредитацию армии. Скриншот видео https://riac34.ru/news/159316

27 июля 2023, 14:57

ФСБ отчиталась о задержании жителя Волгоградской области за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Котельниковского района задержан по уголовному делу о дискредитации армии за комментарии в соцсетях. Ранее он был приговорен к обязательным работам по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России за предложение создать Котельниковскую республику, сообщили силовики.

40-летний безработный житель Котельниковского района задержан по делу о распространении сведений, дискредитирующих вооружённые силы России (часть 1 статьи 207.3 УК РФ), которые он публиковал в комментариях к постам в соцсетях, также негативно высказывался по поводу руководства страны, сообщил "Блокнот Волгоград" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Волгоградской области.

Ранее мужчина был приговорен к обязательным работам по статье о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (часть 2 статьи 280.1 УКРФ) - он предлагал создать Котельниковский автономный округ или Котельниковскую Республику со своими органами власти, банковской системой и валютой, говорится в публикации.

Агентство РИАЦ опубликовало видеоролик с задержанием подозреваемого. Силовики задержали мужчину в жилом районе, его положили лицом в асфальт, пока двое силовиков надевали на него наручники. 

Как следует из информации на сайте Котельниковского райсуда, в нем рассматривалось лишь одно дело по части 2 статьи 280.1 УК РФ, приговор был вынесен в августе 2017 года, однако имя осужденного на сайте скрыто.

"Кавказский узел" писал, что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Волгоградской области осужден за призывы к экстремизму", "Публикации в соцсети стали поводом для проверки Мельниченко по статье о дискредитации", "Волгоградский облсуд утвердил Ефимову штраф за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 июля 2023, 15:43

27 июля 2023, 14:13

27 июля 2023, 13:56

27 июля 2023, 13:33

27 июля 2023, 13:04

  • Оппозиция встретила протестом в Батуми судно с российскими туристами

    Активисты грузинских оппозиционных партий "Лело" и "Единое национальное движение" провели сегодня в порту Батуми акцию протеста из-за захода в него круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Власти Грузии пояснили, что судно ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи