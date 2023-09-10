Выборы в Сочи отметились почти полным отсутствием независимых наблюдателей

10 сентября 2023, 10:27

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В Сочи проходят довыборы депутатов городской думы, в ходе которых 62 кандидата борются за 12 мест. О нарушениях на выборах в Сочи не сообщалось, потому что не осталось независимых наблюдателей, отметил аналитик Давид Канкия. В местном избиркоме рапортовали об отсутствии инцидентов во время голосования, и заявили о высокой активности избирателей.

Как сообщал "Кавказский узел", выборы депутатов в городское собрание Сочи (ГСС) проходили 13 сентября 2020 года. Они были названы самыми грязными в истории. О нарушениях в ходе выборов от избирателей и кандидатов было получено около ста сообщений.

С 8 по 10 сентября проходят выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

В ходе текущих выборов в плане нарушений в Краснодарском крае особенно негативно отличились Геленджик и Новороссийск, отметил аналитик Давид Канкия. "В отношении Сочи жалоб не поступало и это объясняется не тем, что нет нарушений, а тем, что независимых наблюдателей и членов комиссий фактически не осталось", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По стране в ходе выборов проголосует 60 миллионов человек. В Краснодарском крае – 4 миллиона человек, из них порядка 400 тысяч избирателей в Сочи, отметил он.

Бывший лидер партии "Яблоко" в Сочи Ирэн Ильенкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что больше не принимает участия в работе УИКа в качестве члена комиссии.

Член избиркома от КПРФ Анатолий Лебединский отметил, что инцидентов в ходе выборов не было. "Все проходит, как обычно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В самом избиркоме заявили, что сочинцы проявляют на выборах высокую активность. "Политическая активность и знание выборного законодательства избирателей в Сочи оценивается оценкой "хорошо", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель избиркома Сочи Валентина Ткачева.

Согласно решениям горсобрания Сочи в избирательной системе города были произведены реформы, добавила она. "ТИК стал называться "Приморская". Однако решение о расформировании ИКМО города Сочи не принималось", – пояснила Ткачева.

Решением ТИК "Приморская" от 20 июня текущего года № 12/91 дополнительные выборы проходят по многомандатным избирательным округам №1 "Юго-Восточный" (один мандат), №3 "Горный" (один мандат), №4 "Кудепстинский" (один мандат), №5 "Хостинский" (один мандат), №6 "Бытхинский" (один мандат), добавила Ткачева.

Также выборы проходят по многомандатным избирательным округам №9 "Завокзальный" (два мандата), №11 "Донской" (один мандат), №13 "Новосочинский" (один мандат), №14 "Дагомысский" (два мандата) и №15 "Головинский" (один мандат).

В выборах в Сочи принимают участие 62 кандидата в возрасте от 25 до 72 лет. Среди них от "Единой России" – 8 человек, от КПРФ – 12, от партии "Справедливая Россия – патриоты – За правду" – 7, от ЛДПР – 9, от партии "Новые люди" – 1, а также 25 самовыдвиженцев. Выборы проходят на 12 депутатских мест в городском собрании, рассказала Валентина Ткачева.

9 сентября на дополнительных выборах депутатов Горсобрания Сочи к работе приступила 151 участковая избирательная комиссия (УИК) во всех районах курорта: в Адлерском районе – 49, в Лазаревском – 39, в Хостинском – 28, в Центральном районе – 35. Голосование проходит в 10 из 16 избирательных округов Сочи.

По словам Ткачевой, за выборами наблюдают 982 наблюдателя. Кандидатами назначены 338 наблюдателей, избирательные объединения выдвинули 493 наблюдателя, Общественная палата Краснодарского края – 151.

Из данных, опубликованных на сайте Горсобрания Сочи следует, что депутаты из городского собрания начали выбывать в ноябре 2021 года под различными предлогами. К примеру, с формулировкой "по собственному желанию" выбыли 6 депутатов: Яремчук, Тозолян, Севостьянов, Тепляков, Давыдов, Глазырин, Кавтарадзе.

Еще трое выбыли ввиду того, что выиграли выборы в ЗСК и стали депутатами края, это Тозолян, Невзорова, Иваанчикова. Двое – Денисов и Экскузян – в связи с коррупцией. А депутат от "Единой России" Александров выбыл, так как умер.

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