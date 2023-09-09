09 сентября 2023, 06:05

Житель Новороссийска оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После конфликта на кассе в супермаркете житель Новороссийска Андрей Никифоров был обвинен в дискредитации российской армии и оштрафован на 45 тысяч рублей.

Житель Новороссийска Андрей Никифоров оштрафован по статье о дискредитации российской армии.

Поводом для составления административного протокола в отношении Никифорова стал конфликт, произошедший на кассе супермаркета. В ходе конфликта он назвал себя гражданином Украины и выкрикнул приветствие, которое используется украинскими воинскими формированиями, пишут 8 сентября "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении Октябрьского районного суда указано, что Никифоров также оскорблял русский народ и высказывал угрозы в отношении военных, "чем осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, при этом указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния".

Вину Никифоров признал, что суд счел смягчающим обстоятельством. Мужчине назначено наказание в виде штрафа на 45 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Ростовчанка обвинена в дискредитации российской армии", "Житель Адлера арестован за неповиновение полиции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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