Следствие проигнорировало заявление Соломиной об угрозах из Чечни

07 сентября 2023, 23:46

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Спустя трое суток после заявления адвоката Татьяны Соломиной об угрозах от родственников подзащитного из Чечни, следователи не опросили ее, вопреки требованию закона, сообщила Кризисная группа СК SOS*.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября стало известно, что угрозы стали поступать адвокату Татьяне Соломиной и ее сыну после того, как она оказала юридическую помощь жителю Чечни, сбежавшему от насилия в семье, и что угрозы исходят от матери подзащитного. Cоломина подала заявление о преступлении в Следком. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что те, кто пытается помогать жертвам семейного насилия в республиках Северного Кавказа, нередко сами оказываются в зоне риска, им начинают поступать угрозы от членов семей жертвы.

Подзащитный Татьяны Соломиной в июле сбежал из Чечни, но двое неизвестных отследили его и сняли с поезда в Тюмени. Затем за ним прилетел отец, чтобы забрать его обратно в республику. Молодой человек опасается, что родственники могут расправиться с ним: отец угрожал ему убийством, а брат говорил, что его "надо отдать в тюрьму к кадыровцам". Молодой человек обратился за помощью к адвокату Соломиной, которая встретилась с ним в аэропорту, когда он смог отойти от отца, проконсультировала его и помогла доверителю вызвать такси и уехать в другой регион. После побега молодой человек обратился в Кризисную группу СК SOS*.

Следователи не опросили адвоката Татьяну Соломину, которая подала заявление из-за поступающих ей угроз. Следователи были обязаны провести проверку в течение трех суток, однако до сих пор ничего не сделали, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS* в своем Telegram-канале.

По закону следователь обязан принять решение по заявлению в течение трех суток. Лишь затем при достаточных основаниях его могут продлить до 10, а потом и до 30 суток, отметил юрист Кризисной группы СК SOS* Осип Дроздовский.

"Для проведения эффективной и своевременной поверки следователь в максимально короткие сроки старается опросить заявителя. Если это не делается, возникает вопрос о заинтересованности следствия в проведении такой проверки. Впервые трое суток следствие ничего не сделало для проведения эффективной проверки — видимо, по уже сложившейся привычке они хотят затянуть предварительную проверку до 30 суток", — приводятся в публикации слова Дроздовского.

Срок рассмотрения сообщения о преступлении регулируется статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса России. "Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее трех суток со дня поступления указанного сообщения", - говорится в пункте 1 статьи. В части 3 статьи указано, что руководитель следственного органа, начальник органа дознания "вправе по мотивированному ходатайству" соответственно следователя, дознавателя продлить этот срок до 10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-разыскных мероприятий - до 30 суток "с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления".

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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