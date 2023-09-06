31 человек госпитализирован с кишечной инфекцией в Карачаево-Черкесии

06 сентября 2023, 19:17

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Симптомы острой кишечной инфекции выявлены у 49 жителей Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесии, 31 человек, в том числе 22 ребенка, госпитализированы, взяты пробы воды, сообщил республиканский Роспотребнадзор. Прокуратура отчиталась о начала проверки.

Число жителей Усть-Джегутинского района с симптомами острой кишечной инфекции составило 49 человек, сообщил сегодня представитель Роспотребнадзора по республике. "Выявлено 49 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Госпитализирован 31 человек, в том числе 22 детей и подростков в возрасте до 17 лет", - привел его слова "Интерфакс".

Все пострадавшие госпитализированы или получают медицинскую помощь амбулаторно. Их состояние не вызывает опасений, сообщило сегодня ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В остальных районах Карачаево-Черкесии эпидемиологическая обстановка спокойная, с 3 по 6 сентября зарегистрированы единичные случаи кишечной инфекции.

Роспотребнадзор также сообщил, что эпидемиологи взяли пробы водопроводной и речной воды, а также биологический материал от пострадавших. Возможные источники инфекции уточняются, однако ведомство поручило предприятию "Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе" провести комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе – гиперхлорирование подаваемой населению питьевой воды, указано в сообщении.

Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой организована проверка в связи с заболеванием острой кишечной инфекцией. "Будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" также писал, что в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии медики в апреле 2014 года были зарегистрированы несколько десятков случаев заражения острой кишечной инфекцией, 34 человека были госпитализированы. Роспотребнадзор установил, что заражение произошло по причине загрязнения воды.

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