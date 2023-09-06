Суд отклонил ходатайство защиты о возвращении дела Барагуновой прокурору

06 сентября 2023, 04:30

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Адвокат активистки из Тырныауза, главы организации "Профсоюз "Союз ССР"* Ларисы Барагуновой заявила ходатайство вернуть дело прокурору из-за противоречий, но суд отказал.

"Кавказский узел" писал, что руководитель организации "Профсоюз "Союз ССР"* Лариса Барагунова, ранее пожаловавшаяся на обыск в своей квартире, 17 марта была арестована на два месяца. Барагуновой вменяется нападение на полицейского во время обыска, рассказали ее соратники. 12 июля суд отказался перевести ее под домашний арест.

5 сентября в Эльбрусском районном суде состоялось заседание по уголовному делу в отношении руководителя общественной организации "Профсоюз «Союз ССР»* Ларисы Барагуновой. На заседании был оглашен ряд ходатайств защиты, а также отзывы о Барагуновой, которые написали и направили в суд члены организации.

Адвокат из Ростова Светлана Ткачева, которая представляет интересы Барагуновой, заявила ходатайство о возвращении дела прокурору для устранения противоречий. По мнению защиты, в деле противоречий много и нет доказательств вины Барагуновой. Суд отклонил ходатайство.

По данным защиты, никакого расследования по делу фактически не ведется, никаких новых доказательств вины Барагуновой не появилось. Несмотря на то, что силовики явились к ней по подозрению в экстремистской деятельности, обвинение в экстремизме Барагуновой предъявлено не было.

Около 20 членов организации направили в суд отзывы о Барагуновой, указывая, что она им помогала бескорыстно отстаивать свои права в судах, что призывала их соблюдать законы и так далее.

Сама Барагунова заявила ходатайство об освобождении ее из под стражи в зале суда. Ходатайство также было отклонено.

Корреспонденту "Кавказского узла" Лариса Барагунова рассказала, что "Профсоюз «Союз ССР» защищает права простых граждан. У него есть филиалы во многих городах страны, центральный штаб находится в Санкт-Петербурге. В местном филиале состоит около 100 человек.

Соратница Барагунова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что она вела страницы в соцсетях, где критиковала действующую власть, правоохранительные органы и государственную систему. По мнению ее соратников, это и является причиной ее преследования.

Также соратница рассказала, что у Барагуновой сахарный диабет, в условиях СИЗО она не получает необходимого лечения. Дочь ее, которая является инвалидом первой группы, на время ее ареста находится на попечении сестры.

Люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", - сказал он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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