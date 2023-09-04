Кирилл Кулаков возглавил российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе

04 сентября 2023, 21:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генерал-майор Кирилл Кулаков с 3 сентября приступил к выполнению обязанностей командующего российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны России. На этом посту Кулаков сменил Александра Ленцова.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля стало известно о назначении на пост командующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе уроженца Краснодарского края генерал-полковника Александра Ленцова. Политологи тогда предположили, что причиной замены командующего на фоне установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре стали ожидания более эффективного взаимодействия со сторонами конфликта.

Минобороны сегодня сообщило о том, что у российских миротворцев сменился командующий. "С 3 сентября 2023 год командование Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича", - говорится в информационном бюллетене российского миротворческого контингента, размещенном сегодня на сайте Минобороны России.

В марте 2017 года Кулаков был назначен начальником филиала Общевойсковой академии Вооруженных сил в Казани (Казанское высшее танковое командное училище). До этого генерал-майор занимал должность командира танковой бригады, следует из сообщения на сайте ведомства от 28 марта 2017 года.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.