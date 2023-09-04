04 сентября 2023, 21:26

Кирилл Кулаков возглавил российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генерал-майор Кирилл Кулаков с 3 сентября приступил к выполнению обязанностей командующего российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны России. На этом посту Кулаков сменил Александра Ленцова.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля стало известно о назначении на пост командующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе уроженца Краснодарского края генерал-полковника Александра Ленцова. Политологи тогда предположили, что причиной замены командующего на фоне установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре стали ожидания более эффективного взаимодействия со сторонами конфликта. 

Минобороны сегодня сообщило о том, что у российских миротворцев сменился командующий. "С 3 сентября 2023 год командование Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича", -  говорится в информационном бюллетене российского миротворческого контингента, размещенном сегодня на сайте Минобороны России.

В марте 2017 года Кулаков был назначен начальником филиала Общевойсковой академии Вооруженных сил в Казани (Казанское высшее танковое командное училище). До этого генерал-майор занимал должность командира танковой бригады, следует из сообщения на сайте ведомства от 28 марта 2017 года.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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