03 сентября 2023, 07:12

Житель Ставрополья оштрафован за дискредитацию российских военных

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Иван Жданов из села Александровское оштрафован за дискредитацию армии из-за конфликта в местной больнице, в ходе которого он выкрикивал проукраинские лозунги и демонстрировал нацистское приветствие.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель села Александровское в Ставропольском крае Николай Жданов оштрафован по статье о дискредитации армии. Поводом стал конфликт в районной больнице, пишут 2 сентября "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении о назначении наказания, опубликованном на сайте Александровского районного суда, указано, что Жданов публично выкрикивал лозунг, используемый украинскими военными, а также вскидывал руку вверх в "нацистском приветствии". Мужчина вину не признал, просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. В качестве доказательства по делу суд рассмотрел видеозапись из больницы.

Суд признал Жданова виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовал, однако размер штрафа в постановлении не указан.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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