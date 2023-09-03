Ростовчанин оштрафован за пацифистский пикет

03 сентября 2023, 03:27

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На 30 тысяч рублей оштрафовал суд ростовчанина Ивана Курилкина, признав его виновным в дискредитации российской армии из-за пикета с требованием прекратить спецоперацию на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Ростова-на-Дону Иван Курилкин оштрафован по статье о дискредитации российской армии. Поводом стал пацифистский пикет, который Курилкин провел у памятника Владимиру Ленину, пишут 2 сентября "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте Октябрьского районного суда, указано, что Курилкин "совершил публичное действие, направленное на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ в указанных целях".

Отмечается, что ростовчанин вину признал частично и пояснил, что "не совершал какого-либо административного правонарушения, в одиночном пикете выразил свое несогласие с проведением военной специальной операции в рес. Украина, пытался оказать влияние на власти Российской Федерации с целью прекращения специальной военной операции". В итоге суд оштрафовал Курилкина на 30 тысяч рублей.

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