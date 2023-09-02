Военный из Волгоградской области погиб на Украине

02 сентября 2023, 22:43

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Ильяс Яхин погиб на Украине, сообщила администрация Старополтавского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там 488 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Артем Воронин стал 487-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели в ходе военной операции на Украине Ильяса Яхина стало известно 1 сентября из отчета администрации Старополтавского района в своем Telegram-канале об открытии мемориальной доски в Лятошинской средней школе, где учился погибший. Другие данные об Ильясе Яхине в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 488 бойцов из Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 22.00 мск 2 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2474 бойцов с юга России, в том числе 1262 - из СКФО и 1212 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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