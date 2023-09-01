01 сентября 2023, 13:14

Боец из Волжского убит в военной операции

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В военной операции на Украине погиб Артем Воронин, сообщила администрация Волжского. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 487 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 августа была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 486 бойцов из Волгоградской области.

40-летний Артем Воронин, подписавший контракт с Минобороны, погиб в военной операции на Украине, сообщило 31 августа со ссылкой на администрацию Волжского V1.ru.

Артема Воронина похоронили 30 августа в Волжском на аллее участников военной операции, говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 487 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Контрактник из Астраханской области убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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