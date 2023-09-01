Девять военных из Волгоградской области погибли на Украине

01 сентября 2023, 01:40

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Младший сержант Вячеслав Слободских и рядовые Андрей Емельянов, Станислав Егоров, Вячеслав Чернов, Роман Зуев, Дмитрий Шахов, Сергей Загидулин, Сергей Савельев и Максим Мелихов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 486 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Эдуард Шеффер и Сергей Шеин погибли на Украине. Общее число жителей Волгоградской области, гибель которых подтвердили власти, достигло 477.

Младший сержант Вячеслав Слободских и рядовые Андрей Емельянов, Станислав Егоров, Вячеслав Чернов, Роман Зуев, Дмитрий Шахов, Сергей Загидулин, Сергей Савельев, Максим Мелихов погибли на Украине, сообщил 31 августа музей-панорама "Сталинградская битва", отчитываясь о передаче родным погибших орденов Мужества.

Вячеслав Слободских служил водителем мотострелкового отделения мотострелкового батальона, сообщило 31 августа издание V1.

Станислав Егоров родился в городе-спутнике Волгограда — Волжском. В зоне спецоперации он оказался в качестве старшего сапера инженерно-саперного взвода. Жителю Волгограда, Серею Загидулину было 40 лет. в зоне военной операции он служил пулеметчиком. Мобилизованный уроженец села Александровка Иловлинского района Сергей Савельев погиб в начале апреля этого года. Максим Мелихов из Фролово работал слесарем ООО "ГазпромТрансгаз Волгоград", после мобилизации служил гранатометчиком мотострелкового отделения, говорится в публикации

42-летний мобилизованный Андрей Емельянов житель Волжского работал электриком на заводе, погиб 3 января. У него остались две детей, проинформировало издание 20 января.

По мобилизации в зону военной операции отправился и житель села Пичуга Дмитрий Шахов. У него осталась жена и две дочери, сообщило издание 27 апреля.

40-летний рядовой Вячеслав Чернов погиб 1 октября 2022 года, он похоронен в Калаче-на-Дону. Служил в мотострелковом полку. У военного остались жена и трое детей, сообщило ИА "Высота 102" 11 октября 2022 года.

Роман Зуев работал спасателем, был мобилизован. Погиб 27 апреля. Ему было 28 лет, сообщило 29 августа издание "Городские вести".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 486 бойцов из Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 01.00 мск 1 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2470 бойцов с юга России, в том числе 1261 - из СКФО и 1209 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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