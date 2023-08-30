Два бойца из Волгоградской области погибли на Украине

30 августа 2023, 22:45

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Эдуард Шеффер и Сергей Шеин погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 477 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Бинали Шевкетов из Иловлинского района стал 475-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Эдуард Шеффер и Сергей Шеин погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. Подробности о погибших в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 477 бойцов из Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 22.40 мск 30 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2461 бойца с юга России, в том числе 1261 - из СКФО и 1200 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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