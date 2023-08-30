Военный из Волгоградской области убит на Украине

30 августа 2023, 14:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В военной операции на Украине погиб Бинали Шевкетов из Иловлинского района, сообщила глава поселения. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 475 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа администрация Камышина сообщила, что в военной операции на Украине погиб камышанин Александр Шитик. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 474 бойцов из Волгоградской области.

В Сиротинском сельском поселении Иловлинского района похоронен погибший на Украине 29-летний Бинали Шевкетовым, сообщила глава поселения Надежда Воронкова.

"Бинали родился в хуторе Камышинском в ноябре 1993 года. По национальности он турок, вырос и учился у нас, в Сиротинском сельском поселении. Окончил школу, пошел в армию, потом женился, есть ребенок. […] Однажды он попал в аварию с погибшими. Его признали виновным, отправили в колонию, откуда он уже и поехал в зону спецоперации. Погиб Бинали 10 мая", - привело 29 августа ее слова V1.ru.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 475 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.