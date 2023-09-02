Оппозиция сочла импичмент президента ударом по европейской перспективе Грузии

02 сентября 2023, 01:29

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Инициированный правящей "Грузинской мечтой" импичмент президента угрожает европейскому будущему страны, а также может стать причиной поляризации в обществе, заявили представители грузинской оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта" объявила о начале процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, для импичмента необходимо заключение Конституционного суда, но он подтвердит нарушение президентом Конституции.

Председатель комитета парламента Грузии по правовым вопросам Анри Оханашвили заявил 1 сентября, что процедура импичмента президента страны - "единственный путь для правящей партии". "Когда происходит грубое нарушение Конституции, не остается другого пространства для принятия соответствующего решения", - приводит его слова "Мтавари архи".

Оханашвили заявил, что в ближайшее время планируется обращение в Конституционный суд. «Является ли нарушением Конституции со стороны президента совершать визиты без согласования? В Конституции без всякого толкования сказано, что президенту необходимо согласие правительства во время его зарубежного представительства. Это означает, что президент может действовать с согласия правительства, иначе мы получим хаос», - добавил он.

Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария заявил "Мтавари архи", что не поддержит процедуру импичмента Саломе Зурабишвили. По его мнению, начало процедуры импичмента угрожает европейскому будущему Грузии.

«Объявленный сегодня «Грузинской мечтой» процесс импичмента президента Грузии, независимо от того, как завершится процедура, означает для грузинской общественности несколько вещей. Это продуманный шаг против европейского будущего страны, шаг, который фактически угрожает европейскому будущему страны. Это сознательный шаг к радикализации, конфронтации, поляризации внутри страны, что создает серьезную проблему стабильности для грузинского государства и общества. Именно поэтому партия не поддержит процедуру импичмента для Грузии", - заявил он.

Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе заявил, что инициированный "Грузинской мечтой" импичмент будет "фальшивым". "Это комично - это будет фальшивый импичмент, который не может быть сделан! Будущее наших детей – в Европе!» - написал он в соцсети.

Член партии «Единое национальное движение» Ана Цителидзе также раскритиковала решение правящей партии. "То, что сейчас происходит с импичментом президента, есть не что иное, как саботаж статуса кандидата", - сказала она в эфире "Формула ТВ".

Профессор университета Ильи Вахтанг Менабде в соцсети написал, что "правильным (политически) шагов оппозиции будет возбуждение производства импичмента против премьер-министра и соответствующих членов правительства".

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили провела в Брюсселе встречу с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

«Мишель подчеркнул решение Совета Европы предоставить Грузии европейскую перспективу как историческую возможность, которую нельзя упускать. Он подтвердил приверженность ЕС поддержке прогресса Грузии на ее европейском пути и подчеркнул необходимость углубления необходимых реформ страны, особенно в сферах правосудия, деолигархизации и борьбы с коррупцией, плюрализма СМИ. Приоритетными задачами являются деполяризация и формирование инклюзивной политической культуры. Шарль Мишель также высоко оценил вклад Президента в продвижение Грузии к европейской перспективе. Особенно осуществление права на помилование, которое способствовало деполяризации и сильному политическому фокусу президента на повестке дня ЕС-Грузия. Мишель подтвердил непоколебимую поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ. Он подчеркнул, что ЕС по-прежнему привержен повышению устойчивости Грузии", - говорится в заявлении.

На решение "Грузинской мечты" отреагировал председатель комитета Бундестага Германии по иностранным делам Михаил Рот. Он считает, что "Грузинская мечта" угрожает европейской мечте грузинского народа. "Выражаю солидарность с президентом государства Саломе Зурабишвили, истинным европейским лидером. Статусу кандидата в ЕС угрожает не она, а "Грузинская мечта", орбанизация Грузии + эта попытка импичмента", - написал он.

Напомним, 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

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