Мусорный полигон горит в Ингушетии

01 сентября 2023, 13:51

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Пожар произошел на республиканском полигоне твердых бытовых отходов в Ингушетии, сообщили власти. Жители республики за несколько дней до официального сообщения о пожаре жаловались на сильный запах гари.

Как писал "Кавказский узел", жители Ингушетии, Дагестана и Северной Осетии пожаловались на смог и сильный запах гари. Роспотребнадзор назвал вероятной причиной смога природные пожары в соседних регионах.

В сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии тушат пожар на республиканском полигоне твердых бытовых отходов, сообщили сегодня в пресс-службе главы и правительства региона.

"В ликвидации возгорания на свалке задействована техника регионального оператора ООО "Экосистема" . По данным Минприроды республики, для более эффективного тушения пожара требуются дополнительные силы", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

В правительстве также сообщили, что участок находится в ведении регионального оператора по вывозу твердый коммунальных отходов. Информация о пожаре будет направлена в Северо-Кавказское региональное управление Росприроднадзора и прокуратуру республики для проведения проверки. Из-за интенсивного задымления определить площадь пожара затруднительно, отметили в пресс-службе.