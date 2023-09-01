Уроженец Ингушетии заподозрен в причастности к теракту в Беслане

01 сентября 2023, 14:18

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Правоохранительные органы назвали одним из участников теракта в Беслане в 2004 году уроженца Ингушетии Асланбека Парчиева. Родственники заявили, что не верят в его причастность к теракту.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Беслане - траурные мероприятия по случаю 19 годовщины захвата школы. Люди приходят к школе № 1, чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта 2004 года.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Правоохранительные органы заявили, что установили личность одного из участников теракта в Беслане в 2004 году - им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. 19 лет Парчиев, личность которого не была еще установлена, проходил в документах по делу о теракте как "боевик №11" - один из пятерых террористов, чьи трупы тогда так и не смогли опознать, сообщили "Известия".

По данным издания, в мае следователям поступила информация об обнаружении совпадения с отпечатками пальцев одного из неизвестных террористов. "Было установлено, что в мае 2002 года это лицо привлекалось к административной ответственности в Москве. Были истребованы его отпечатки пальцев и проведена дактилоскопическая судебная экспертиза. Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под №11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве", - сообщил старший следователь по особо важным делам СК по СКФО Альберт Хасауов.

Выводы следствия подтвердил анализ ДНК, взятый у его родственников. Также Парчиева опознал единственный выживший боевик Нурпаша Кулаев, который отбывает пожизненный срок. В интервью он заявил, что взять в руки оружие его заставили. Однако потерпевшие во время теракта не смогли опознать Парчиева по фото.

По словам Хасауова, родственники Парчиева не видели его с 2003 года. А во время последней встречи он сказал, что уезжает в Казахстан на заработки.

"Ему было 32 года, когда он уехал из дома на заработки. Женат не был. Бросил институт, хотя родители мечтали, чтобы он продолжил семейную профессию врача", - рассказала старшая сестра Марина Парчиева.

Младшая сестра Зарета Парчиева добавила, что брату сильно доставалось от отца, который в порыве агрессии нередко срывался на сыне. "Возможно, именно поэтому он тогда и ушел из дома", - отметила она.

Обе сестры Парчиевы заявили, что не верят в версию о том, что их брат был террористом и участвовал в захвате школы в Беслане. "Он никогда бы не пошел на такое ради какой-то идеи или денег", - сказала Марина Парчиева.

Документы о полном совпадении ДНК обе женщины подписали.