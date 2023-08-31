Суд прекратил дело жителя Кабардино–Балкарии о дискредитации армии

31 августа 2023, 12:01

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Эльбрусский районный суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении Владимира Крячко за истечением сроков давности.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне силовики в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Владимира Крячко.

Суд установил, что в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года житель Эльбрусского района, занимаясь частным извозом людей, "публично проводил дискредитацию вооруженных сил РФ и ее граждан". При этом суд пришел к выводу, что начатое производство подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. Срок давности по ч.1 ст.20.3.3 КоАП России составляет три месяца, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

В июне уроженец Украины, гражданин России Владимир Крячко был приглашен в участковый пункт полиции. В кабинете находились двое мужчин в форме, они сообщили, что получили два заявления от жительниц района о том, что Крячко в разговорах с клиентами такси дискредитирует российские вооруженные силы. Силовики спрашивали: украинец ли он, где родился, как и когда попал в Кабардино-Балкарию, где его украинский паспорт, как он относится к Зеленскому, Путину, СВО. Крячко ответил, что "в политику не лезет, к Зеленскому никак не относится, а Путин - молодец". Далее сотрудники дали послушать ему аудиозапись с телефона, на которой якобы он критикует политику России. Крячко утверждал, что это не его голос, и он не имеет к этому разговору никакого отношения, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

По данным правозащитников, один из силовиков заявил Крячко, что его вина все равно будет доказана и предложил ему "признаться хоть в чем-нибудь". Тот заявил, что он ни в чем не виноват. Свидетельница Качалова рассказала в полиции, что пользовалась услугами Крячко три раза, и во время каждой поездки таксист "осуждал политику российского руководства, том числе, проведение СВО". Примерно то же рассказала свидетельница Тебердиева. Крячко заявлял, что не согласен с обвинением. Он утверждал, что в суде представлен не тот протокол, который он подписывал. 29 августа на судебное разбирательство не явились участковый и свидетели обвинения. Представитель Крячко заявил ходатайство о прекращении производства по делу, так как истекли сроки давности привлечения к административной ответственности. Судья удовлетворил ходатайство, сказано в сообщении.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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