Максим Беломыцев оштрафован за дискредитацию армии

29 августа 2023, 05:55

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Суд в Краснодаре оштрафовал Максима Беломыцева, отчисленного из университета за пропаганду смены пола, на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии из-за проукраинской публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в июне студента Кубанского государственного университета Максима Беломыцева отчислили за пропаганду смены пола на своей странице в соцсети. Ранее на него составили протоколы о пропаганде ЛГБТ и дискредитации армии.

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал Максима Беломыцева на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за публикацию в соцсети Instagram*, сообщает 28 августа "Голос Кубани" со ссылкой на адвоката Феликса Вертегеля.

Адвокат также сообщил, что намерен обжаловать решение суда.

По словам Беломыцева, поводом для составления административного протокола стала публикация с изображением украинского флага и пацифистской надписью. При этом он отметил, что на момент задержания публикация была удалена, информирует "Медиазона"**.

Также на Беломыцева составлен протокол по статье о пропаганде ЛГБТ (статья 6.21 КоАП РФ).

Напомним, что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. 5 декабря 2022 года президент России подписал федеральный закон № 479 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Этим законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) включены статьи 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола", 6.21.1. "Пропаганда педофилии", 6.21.2. "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол".

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