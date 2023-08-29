Максима Беломыцев, фото: «Протокол»

29 августа 2023, 05:55

Максим Беломыцев оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре оштрафовал Максима Беломыцева, отчисленного из университета за пропаганду смены пола, на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии из-за проукраинской публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в июне студента Кубанского государственного университета Максима Беломыцева отчислили за пропаганду смены пола на своей странице в соцсети. Ранее на него составили протоколы о пропаганде ЛГБТ и дискредитации армии.

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал Максима Беломыцева на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за публикацию в соцсети Instagram*, сообщает 28 августа "Голос Кубани" со ссылкой на адвоката Феликса Вертегеля.

Адвокат также сообщил, что намерен обжаловать решение суда.

По словам Беломыцева, поводом для составления административного протокола стала публикация с изображением украинского флага и пацифистской надписью. При этом он отметил, что на момент задержания публикация была удалена, информирует "Медиазона"**.

Также на Беломыцева составлен протокол по статье о пропаганде ЛГБТ (статья 6.21 КоАП РФ).

Напомним, что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. 5 декабря 2022 года президент России подписал федеральный закон № 479 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Этим законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) включены статьи 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола", 6.21.1. "Пропаганда педофилии", 6.21.2. "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Примечание:

"Алипат Султанбегова оштрафована за дискредитацию армии", "Суд арестовал кубанскую активистку Мелихову", "Продмаг в Новороссийске убрал с вывески радугу после гомофобной жалобы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 августа 2023, 06:34

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