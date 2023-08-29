Близкие Гаджиева сочли убедительными доводы в защиту обвиняемых

29 августа 2023, 01:24

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Прохожие и автомобилисты активно реагировали на пикет в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, рассказали один из пикетчиков Магомед Магомедов и коллега Гаджиева. Надеяться на оправдательный приговор Гаджиеву, Тамбиеву и Ризванову не приходится, но доводы обвиняемых в свою защиту судья должен учесть, считает друг журналиста.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 28 августа одиночные пикеты провели журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

По словам одного из участников акции Магомеда Магомедова, его пикет 28 августа привлек на этот раз внимание и прохожих, и водителей проезжающих мимо автомобилей. За время проведения пикета не менее 10 автомобилистов просигналили в знак поддержки. «Люди проходили мимо, здоровались, спрашивали про дело Абдулмумина. Один даже подбежал и сказал, что сожалеет, что не может постоять, но поддерживает нас», - рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов прокомментировал выступление Кемала Тамбиева на судебном процессе 24 августа. По его словам, Тамбиев, будучи интеллигентным, умным и образованным человеком, пытался привести доводы в пользу позиции защиты. «Я очень надеюсь, что судья его поймет и примет те доводы, которые привел Тамбиев в своем выступлении», - отметил журналист.

Гаджиев, Тамбиев и Ризванов сумели обосновать свою невиновность и показать людям, которые еще сомневались, отсутствие какой-либо доказательной базы под обвинением, считает друг Гаджиева, который не захотел называть своего имени.

Мужчина рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что знал Гаджиева как журналиста, который умеет хорошо писать - и не только на религиозные темы. А, к примеру, Ризванова мужчина вообще не знал ранее. «В профессиональных качествах Гаджиева я не сомневался. Но было удивительно, как Ризванов на судебных заседаниях выступал, задавал вопросы свидетелям», - отметил друг Гаджиева.

По его мнению, выступление каждого из обвиняемых было основано на доказательствах позиции защиты и доказательствах несостоятельности обвинения. «Каждая статья «Черновика» доказывала то, что Мумин невиновен. Хотя у нас - тех, кто его знает - сомнений в его невиновности и не было», - пояснил друг Гаджиева.

По его мнению, ждать полного оправдания не приходится, при этом судья учтет все детали дела, а также доказательную базу защиты и вынесет «не суровый приговор» - точно не 19 лет, которые запросил прокурор. «Полное оправдание - вряд ли, наверное. Нужно, я думаю, ждать не столь сурового приговора в виду того, что защита привела доказательства. Экспертизы, которые были проведены по требованию суда (их результаты), были в защиту Мумина. Думаю, судья должен хотя бы обратить на это внимание», - считает друг Гаджиева.

Коллега Гаджиева по «Черновику», который присутствовал на месте, но также не захотел назвать свое имя, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что присутствовал во время проведения второго одиночного пикета, так как опоздал на полчаса. Он отметил, что несколько автомобилей во время проведения одиночной акции Юсупова просигналили в поддержку журналиста и лозунга, с которым он вышел на одиночную акцию. «Подошли пару человек. Кто-то проходили мимо и обсуждали между собой увиденное», - рассказал коллега Гаджиева.

Лозунг «Свободу политическим заключенным» не очень понятен для среднестатистического дагестанца, считает журналист. «Я думаю, не очень является он понятным для жителей Дагестана, потому что у них (у жителей Дагестана) более насущные проблемы, чем политические заключенные», - пояснил коллега Гаджиева. Среди подобных «насущных проблем» он назвал проблемы с электричеством, водоснабжением и газоснабжением.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. Шансы на оправдание обвиняемых есть, хотя по террористическим статьям доля оправдательных приговоров крайне мала, отметили 21 августа коллеги Гаджиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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