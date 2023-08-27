Азербайджан обвинил карабахских военных в незаконном строительстве укреплений

27 августа 2023, 19:09

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Азербайджанские военные пресекли попытку карабахских солдат установить фортификационные сооружения в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военнослужащие пресекли попытку карабахских военных установить фортификационные сооружения в Лачинском районе. Минобороны Нагорного Карабаха отвергло обвинение.

Сегодня около 12.30 (11.30 мск) "незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент" попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 19.08 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, 19 августа Минобороны Азербайджана заявило, что карабахские военные под видом сельхозработ начали установку фортификаций в Ходжалинском районе. Работы были остановлены после вмешательства азербайджанских военных, сообщило ведомство.

Карабахские власти в свою очередь обвиняли Азербайджан в обстрелах сельхозтехники и попытках сорвать работы в поле. Так, 18 августа сельхозработы в селе Муришен пришлось остановить из-за стрельбы азербайджанских военных по трактору, сообщили сельские власти.

17 августа карабахское Минобороны заявило, что азербайджанские военные обстреляли зерноуборочный комбайн около села Сарушен. Позднее в тот же день власти сообщили еще об одном обстреле комбайна у того же села.

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