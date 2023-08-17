Нагорный Карабах заявил о втором за день обстреле комбайна

17 августа 2023, 18:28

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Азербайджанские военные второй раз за день открыли огонь по комбайну, работавшему близ села Сарушен Аскеранского района, заявила Армия обороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что азербайджанские военные обстреляли зерноуборочный комбайн, близ села Сарушен.

Около 17.00 (16.00 мск) азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Аскеранском районе, второй раз за день открыв огонь из стрелкового оружия в направлении комбайна, работающего на полях общины Сарушен, сообщила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха на своей странице в соцсети Facebook*.

"Азербайджанская сторона пытается усугубить вызванную блокадой гуманитарную катастрофу в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", - подчеркивается в сообщении..

Минобороны Азербайджана к 18.10 мск на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это заявление.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

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