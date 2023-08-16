Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле сельхозтехники

16 августа 2023, 13:36

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Азербайджанские военные обстреляли зерноуборочный комбайн, водителю удалось спастись, сельскохозяйственные работы приостановлены, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Вечером 14 августа Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций в направлении Верин Шоржа, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий. 15 августа Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе.

"15 августа в Мартунинское РОВД поступило сообщение о том, что около 19:30 в районе под названием "Фермы" административного района села Авдур азербайджанская сторона открыла интенсивный огонь по комбайну, работающему в поле. Комбайнеру, жителю села Муришен М.А., удалось спастись. Зерноуборочный комбайн сильно поврежден", - сообщила сегодня пресс-служба МВД Нагорного Карабаха, добавив, что "сообщение было передано российским миротворческим силам".

Комментариев относительно этого заявления на сайте Минобороны Азербайджана к 13:30 мск нет.

В администрации села Мюришен отметили, что "несмотря на то, что обстрел велся целенаправленно, к счастью, гражданину удалось спастись".

"Поврежден был только комбайн. Попробуем отремонтировать, так как из-за блокады новую технику приобрести невозможно. Но на этой части поля сельскохозяйственные работы были остановлены из-за стрельбы и неизвестно, сможем ли продолжить. Если урожай не удастся собрать, то жителям общины будет трудно. Миротворцы в курсе обстрела, и мы надеемся, что предпримут меры", - сказали в администрации общины Мюришен корреспонденту "Кавказского узла".

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.