16 августа 2023, 13:36

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле сельхозтехники

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские военные обстреляли зерноуборочный комбайн, водителю удалось спастись, сельскохозяйственные работы приостановлены, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Вечером 14 августа Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций в направлении Верин Шоржа, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий. 15 августа Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе.

"15 августа в Мартунинское РОВД поступило сообщение о том, что около 19:30 в районе под названием "Фермы" административного района села Авдур азербайджанская сторона открыла интенсивный огонь по комбайну, работающему в поле. Комбайнеру, жителю села Муришен М.А., удалось спастись. Зерноуборочный комбайн сильно поврежден", - сообщила сегодня пресс-служба МВД Нагорного Карабаха, добавив, что "сообщение было передано российским миротворческим силам".

Комментариев относительно этого заявления на сайте Минобороны Азербайджана к 13:30 мск нет.

В администрации села Мюришен отметили, что "несмотря на то, что обстрел велся целенаправленно, к счастью, гражданину удалось спастись".

"Поврежден был только комбайн. Попробуем отремонтировать, так как из-за блокады новую технику приобрести невозможно. Но на этой части поля сельскохозяйственные работы были остановлены из-за стрельбы и неизвестно, сможем ли продолжить. Если урожай не удастся собрать, то жителям общины будет трудно. Миротворцы в курсе обстрела, и мы надеемся, что предпримут меры", - сказали в администрации общины Мюришен корреспонденту "Кавказского узла". 

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

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Примечание:

"Армянские политологи оценили перспективы обращения Еревана в Совбез ООН", "Азербайджанские депутаты назвали условия провоза гуманитарной помощи по Лачинской дороге", "Минобороны Армении заявило об обстреле наблюдателей миссии Евросоюза".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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