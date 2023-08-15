Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

15 августа 2023, 21:39

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Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 14 августа Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций в направлении Верин Шоржа, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сегодня с 18.05 (17.05 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Шишгая и Гёйсу Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении, – прим. "Кавказского узла") подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Галакенд Гедабекского района, заявило Минобороны Азербайджана. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - сообщило сегодня ведомство в своем Telegram-канале.

Минобороны Армении опровергло это сообщение. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы подразделения ВС Армении 15 августа в районе 18.05 (17.05 мск) открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении в Telegram-канале армянского военного ведомства.

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