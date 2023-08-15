15 августа 2023, 21:39

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 14 августа Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций в направлении Верин Шоржа, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сегодня с 18.05 (17.05 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Шишгая и Гёйсу Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении, – прим. "Кавказского узла") подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Галакенд Гедабекского района, заявило Минобороны Азербайджана. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - сообщило сегодня ведомство в своем Telegram-канале.

Минобороны Армении опровергло это сообщение. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы подразделения ВС Армении 15 августа в районе 18.05 (17.05 мск) открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении в Telegram-канале армянского военного ведомства.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Армянские политологи оценили перспективы обращения Еревана в Совбез ООН", "Азербайджанские депутаты назвали условия провоза гуманитарной помощи по Лачинской дороге", "Минобороны Армении заявило об обстреле наблюдателей миссии Евросоюза".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 августа 2023, 20:40

15 августа 2023, 19:55

15 августа 2023, 19:10

15 августа 2023, 18:26

  • Правозащитники сообщили об отказе Албагачиеву в медпомощи

    Сотрудники колонии в Астраханской области не отреагировали на просьбы уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева оказать ему помощь, когда же спустя два часа после начала приступа эпилепсии к заключенному пришел тюремный врач, у него не оказалось лекарств. Адвокат направила заявление в Следком, требуя возбудить против сотрудников колонии дело о халатности, сообщил сегодня фонд "Общественный вердикт"*.

15 августа 2023, 17:37

  • "Дагестанавтодор" после обращения сельчан к Меликову анонсировал ремонт дороги в Байрамаул

    Дорога в Байрамаул не ремонтировалась много лет, при этом даже деньги на грейдер для выравнивания дорожного полотна приходится собирать сельчанам, рассказали они после записи видеообращения к главе Дагестана. Ремонт не проводился из-за отсутствия средств в местном бюджете, теперь дорога принята на баланс "Дагестанавтодор", а разработка проекта ремонта намечена на 2024 год, сообщили в учреждении.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи