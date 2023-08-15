Состояние раненого армянского солдата врачи назвали тяжелым

15 августа 2023, 13:37

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Армянский военнослужащий, получивший ранение на позициях в Гегаркуникской области, прооперирован в гарнизонном госпитале.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 14 августа Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций в направлении Верин Шоржа, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий.

Получивший ранение армянский солдат доставлен в Центральный госпиталь в Ереване и прооперирован, его состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Армении. "Жизни военнослужащего ничего не угрожает", - добавил он.

Напомним также, что Минобороны Армении 12 июля сообщило о ранении двух солдат близ села Тех.

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