Армянский солдат ранен на границе с Азербайджаном

14 августа 2023, 23:32

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Военнослужащий получил ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана, он находится в тяжелом состоянии, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Армении 12 июля сообщило о ранении двух солдат близ села Тех.

Азербайджанские подразделения обстреляли армянские позиции на линии соприкосновения в направлении Верин Шоржа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении. По словам представителя ведомства, нарушение режима прекращения огня зафиксировано около 19.50 (18.50 мск).

"Азербайджанские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий. Его состояние оценивается как тяжелое", - отметил сотрудник пресс-службы.

Минобороны Азербайджана заявило сегодня вечером, что около 19.25 (18.25 мск) подразделения вооруженных сил Армении при поддержке огневых позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, предприняли попытку провести инженерные работы перед позициями азербайджанской армии. "С целью немедленного прекращения проводимых работ и подавления огневых точек подразделениями азербайджанской армии были приняты неотложные меры, - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

К 23.20 мск Минобороны Азербайджана на своем сайте в соцсетях не прокомментировало сообщение о ранении военнослужащего.

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