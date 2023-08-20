Нагорный Карабах отверг обвинение в незаконном строительстве укреплений

20 августа 2023, 20:37

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Информация азербайджанской стороны о том, что карабахские военные пытались установить фортификационные укрепления в Лачинском районе, не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что сегодня около 15.15 по местному времени (14.15 мск) карабахские военные попытались установить долговременные фортификационные сооружения в Лачинском районе, но работы были пресечены азербайджанскими военными.

Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение является "очередной дезинформацией", сообщает News.am.

Напомним, 19 августа Минобороны Азербайджана заявило, что карабахские военные под видом сельхозработ начали установку фортификаций в Ходжалинском районе. Работы были остановлены после вмешательства азербайджанских военных, сообщило ведомство.

Карабахские власти в свою очередь обвиняли Азербайджан в обстрелах сельхозтехники и попытках сорвать работы в поле. Так, 18 августа сельхозработы в селе Муришен пришлось остановить из-за стрельбы азербайджанских военных по трактору, сообщили сельские власти.

17 августа карабахское Минобороны заявило, что азербайджанские военные обстреляли зерноуборочный комбайн около села Сарушен. Позднее в тот же день власти сообщили еще об одном обстреле комбайна у того же села.

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