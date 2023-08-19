Нагорный Карабах сообщил об обстреле трактора

19 августа 2023, 01:29

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Сельскохозяйственные работы в селе Муришен Мартунинского района застопорились из-за обстрела трактора азербайджанскими военными, сообщили сельские власти. Минобороны Российской Федерации сообщило об одном нарушении режима прекращения огня, указав, однако, что оно произошло в Аскеранском районе.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа Армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что азербайджанские военные обстреляли зерноуборочный комбайн близ села Сарушен. В тот же день власти непризнанной республики заявили еще об одном обстреле комбайна у того же села.

Власти села Муришен в Мартунинском районе Нагорного Карабаха сообщили об обстреле 18 августа трактора, который работал в поле.

«Мы работали в поле. Начался обстрел с азербайджанских военных постов по трактору. Пришлось срочно эвакуировать с поля все работников. Пострадавших среди сельчан нет, пострадал трактор. Все работы в поле прекращены и неизвестно, продолжатся ли завтра. Если прекратим работать, то жители останутся без дохода, который они получают от реализации урожая», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник сельской администрации.

Об инциденте сообщила пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха. «Азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Мартунинском районе, открыв огонь из стрелкового оружия по трактору, работавшему на полях общины Муришен», - проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе министерства обороны Нагорного Карабаха. Сотрудник ведомства добавил, что «очевидно, что, последовательно препятствуя сельскохозяйственным работам, азербайджанская сторона стремится еще больше усугубить гуманитарную катастрофу, вызванную блокадой в Республике Арцах (Нагорный Карабах)».

Министерство обороны Российской Федерации 18 августа сообщило в своем информационном бюллетене об одном нарушении режима прекращения огня, указав, однако, что оно произошло в Аскеранском районе. По данным ведомств, пострадавших в ходе инцидента нет, все стороны проводят разбирательство по данному факту.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

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