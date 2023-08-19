Баку обвинил карабахских военных в строительстве укреплений под видом сельхозработ

19 августа 2023, 18:14

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Карабахские военные под видом сельхозработ начали установку фортификаций, работы остановлены после вмешательства азербайджанской армии, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа сельхозработы в селе Муришен пришлось остановить из-за стрельбы азербайджанских военных по трактору, сообщили сельские власти.

17 августа карабахское Минобороны заявило, что азербайджанские военные обстреляли зерноуборочный комбайн около села Сарушен. Позднее в тот же день власти сообщили еще об одном обстреле комбайна у того же села.

Сегодня около 16.00 (15.00 мск) "незаконные армянские вооруженные формирования" на территории, где размещён миротворческий континент, под видом сельхозработ попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжалинском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены", – говорится в публикации на сайте ведомства.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 18.12 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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