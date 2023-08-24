Правозащитники добились внимания следствия к заявлению анапчанина о пытках

24 августа 2023, 14:59

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Следователь вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках силовиками жителя Анапы Семена Сухинина, даже не побеседовав с ним. Он опросил Сухинина лишь после того, как юристы "Команды против пыток" записались на прием к руководству следственного отдела.

19-летний повар Семен Сухинин был задержан 29 мая в Анапе по подозрению в краже денег. Он рассказал, что сотрудники полиции задержали его у дома и предложили проехать с ним, а затем били его, угрожали и требовали признаться в преступлении. Позже врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, множественные ссадины и кровоподтеки. По утверждениям силовиков, Семен оказывал сопротивление при задержании,но согласно записям с камер видеонаблюдения у подъезда, он не сопротивлялся и добровольно сел в машину, сообщила сегодня "Команда против пыток".

Правозащитники подали в Следком заявление о преступлении, проверка в связи с применен ием насилия началась 17 июля. Однако спустя месяц следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, даже не опросив молодого человека, указано в сообщении в Telegram-канале правозащитников.

"С момента подачи заявления о преступлении у следователя есть максимально 30 суток, чтобы провести проверку. В нашем случае, на протяжении этого времени следователь не предпринял каких-либо действий, направленных на опрос самого Сухинина, а это первостепенное проверочное мероприятие. Также следователь не назначил судебно-медицинскую экспертизу. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела основано исключительно на версии сотрудников полиции", — приводятся в публикации слова юриста "Команды против пыток" Анастасии Ващенко.

Юристы "Команды против пыток" записались на личный прием к заместителю руководителя следственного отдела с жалобой на бездействие при проведении проверки. Через полчаса после этого правозащитники узнали, что следователь принял решение опросить Сухинина.

Правозащитники также отметили, что Сухинин после задержания был арестован на двое суток по административной статье о неподчинении требованиям сотрудника полиции. Он сообщил, что признал вину по совету адвоката.

Как следует из решения Анапского городского суда, Сухинин "не выполнил законного требования сотрудника полиции". "На требования предоставить документы, удостоверяющие личность, отталкивал сотрудников полиции, пытался скрыться бегством", - говорится в решении, которое опубликовано на сайте суда. В решении указано, что он признал вину, а защитник "просила не наказывать его строго, так как он впервые привлекается к административной ответственности". Суд арестовал его на двое суток, постановив зачесть в срок время административного задержания с 29 мая, указано в решении от 31 мая.

На сайте Краснодарского краевого суда указано, что решение об аресте было обжаловано, однако суд на заседании 7 августа оставил его без изменения.

"Кавказский узел" также писал,что Краснодарский краевой суд отменил обвинительный приговор двум бывшим силовикам по делу об избиении инвалида Евгения Манченко. Ранее суд первой инстанции приговорил двух силовиков к условным срокам, Апелляционная инстанция отменила приговор, однако кассационный суд вернул дело на повторное рассмотрение в Краснодарский краевой суд. Защита намерена обжаловать решение суда.

Ситуация с пытками задержанных на Кубани выделяется среди других регионов, эта практика стала там системной, указали правозащитники, комментируя предсмертное заявление сочинца Евгения Ипатова о пытках в силовой структуре. В декабре 2021 года о электрика Евгения Ипатова в Сочи задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. На видео, записанном перед смертью, Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров.

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