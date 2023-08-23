Оппозиция возложила на власти Грузии ответственность за трагедию в Шови

23 августа 2023, 05:08

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Промежуточное заключение о трагедии в Шови представило оппозиционное "Единое национальное движение", которое заявило о халатности высокопоставленных должностных лиц, приведшей к гибели людей.

Как писал "Кавказский узел", сход оползня в Шови стал следствием ряда природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Правозащитники указали, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях не помогла спрогнозировать сход оползня, а спасательный вертолет прибыл на место лишь через несколько часов после ЧП. Оппозиция Грузии призвала создать комиссию по расследованию причин трагедии, с требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили также журналисты и правозащитники.

22 августа спасатели обнаружили тело 29-го погибшего при сходе оползня, продолжаются поиски еще четырех человек.

Партия «Единое национальное движение» опубликовала промежуточное заключение по трагедии в Шови. Рабочая группа была создана в день катастрофы и включала членов партии и специалистов, находившихся непосредственно на месте катастрофы. Рабочая группа изучила информацию, полученную в социальных сетях, СМИ и других открытых источниках с 3 по 14 августа, пишет 22 августа "Грузия-онлайн".

Заключение представил председатель ЕНД Леван Хабеишвили. По его словам, даже по промежуточным результатам можно понять, что налицо халатность конкретных высокопоставленных должностных лиц.

Хабеишвили заявил, что реакция должностных лиц на трагедию была запоздалой и неэффективной. «Непонятно, почему военнослужащие присоединились к проведению операции в Шови только на третий день <...> Даже в этом промежуточном заключении есть масса доказательств равнодушия конкретных высоких чиновников», - сказал он.

"Система общественной безопасности дала сбой, и ответственность за это несет премьер-министр Гарибашвили, прибывший на место происшествия 4 августа. В критические часы, к сожалению, правительство оставило граждан перед лицом катастрофы. Очевидно, что это нуждается в правовой оценке", - заявил в эфире "Мтавари Архи" член ЕНД Лаша Парулава.

По его словам, все ответственные лица должны ответить на конкретные вопросы, которые будут им заданы в парламенте. "Мы также обратились к государственным учреждениям с 47 вопросами. Эти ответы будут иметь решающее значение для нас, чтобы восстановить все события в день катастрофы», - сказал Парулава.

Слова представителей "Единого национального движения" прокомментировал представитель парламентского большинства Гиви Миканадзе. По его словам, реагирование на трагедию в Шови было "с первой секунды". "Заявления, что реагирование в Шови запоздало, является попыткой радикальной оппозиции использовать трагедию для получения политических баллов", - приводит его слова "Интерпрессньюс".

Миканадзе обвинил ЕНД в "отсутствии морали". "Мы слышали заявления ряда квалифицированных, заслуживающих доверия экспертов, где прямо и однозначно говорится, что это было стихийное бедствие, предотвращение которого было невозможно <...> Физически спасти людей за несколько минут или оповестить их заранее было невозможно", - заявил он.

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