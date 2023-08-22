Фотосессия двух девушек в горах возмутила жителей Дагестана

22 августа 2023, 05:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участница реалити-шоу "Пацанки" Лаурита Карпова опубликовала фотосессию, на которой запечатлена ее помолвка с другой девушкой. Фотографии сделаны в Сулакском каньоне Дагестана. После волны негодования в соцсетях она поспешила заявить, что никаких отношений с девушкой на снимках нет, и почистила свои страницы в соцсетях. Фотосетом, однако, уже заинтересовались МВД по Дагестану и депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Лаурита Карпова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram* фотосет с помолвки, снятый в Сулакском каньоне Дагестана. На снимках она получает от другой девушки кольцо, они целуются и пьют шампанское. Снимки сделала местный фотограф.

Фотосессия вызвала возмущение местных жителей. В телеграм-канале "Что там у дагестанцев?" публикация о ней набрала к сегодняшнему дню, 22 августа более 140 комментариев, главных образом возмущенных. "А вы думали, шортиками и велосипедками у нас все ограничится?" - интересуется Тимур.

"Теперь уже понимаешь, что местным гидам пофиг на все, что творится, лишь бы свои червонцы выбить с туристов, с них и надо начинать воспитание", - отметил анонимный пользователь.

"Это тревога нам и нашему будущему поколению. Мы не должны допускать этого", - написала Сафия Бутаева. "С таким туристическим началом у Дагестана нет будущего", - считает Axa.

После множества критических комментариев Карпова удалила все фотографии с упомянутой девушкой, как и сам фотосет, со своей страницы. Она сообщила, что на самом деле никакого предложения не было, это обычная постановочная фотосессия, информирует "Лента.ру".

Тем не менее, МВД по республике Дагестан начало проверку по факту фотосессии на предмет правонарушения по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Отреагировал на фотосессию и депутат Госдумы Российской Федерации Султан Хамзаев. Он сообщил в телеграм-канале, что подготовил запросы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и МВД России "на предмет проверки и персонализации участников провокации в Дагестане".

"Кавказский узел" писал, что министерство туризма Дагестана выпустило памятку для гостей, рекомендовав им носить "скромную" одежду и соблюдать правила поведения в республике. Это уже не первая подобная памятка. Так, в июле 2021 года власти республики подготовили памятку для ее гостей, в которой, в частности, было указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты.

Замечания туристам, нарушающим принятые в Дагестане нормы поведения, вполне уместны и необходимы, заявила часть жителей республики, отметив, что их земляки зачастую нарушают эти правила. Приезжим можно делать замечания только в самых вопиющих случаях, возразили другие, комментируя выпуск в Дагестане новой памятки с правилами поведения для туристов.

В 2018 году "борцы за нравственность" в Дагестане добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов и проката фильмов, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.