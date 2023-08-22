Пекарни в Нагорном Карабахе оказались на грани закрытия из-за дефицита муки

22 августа 2023, 01:54

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Власти Нагорного Карабаха раздали немного муки пекарням, но ее запасов хватит буквально на несколько дней, сообщили власти. Жители Степанакерта пожаловались, что в очереди за хлебом приходится стоять весь день.

Как писал "Кавказский узел", большинство пекарен в Степанакерте не работают из-за отсутствия муки. Власти Нагорного Карабаха отметили, что предпринимают меры для разрешения ситуации, а местные жители признались, что беспокоятся за будущее своих детей.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Помощник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил 21 августа, что проблема с хлебом по-прежнему стоит очень остро. «Из-за постоянных обстрелов с азербайджанской стороны не могут собирать урожай пшеницы, а муки становится все меньше. Из-за тотальной блокады ввозить муку стало невозможно. Сегодня (21 августа) правительство раздало пекарням небольшое количество муки, что хоть как-то у людей был хлеб. Пекарни будут получать муку еще несколько дней. Но в ограниченном количестве, что с трудом будет обеспечивать нужды населения. Так будет продолжаться несколько дней. И если коридор не будет разблокирован, не будет гуманитарных поставок муки, то через несколько дней у населения просто не будет хлеба», - сказал он.

Владелец пекарни на улице Камо рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 21 августа им выдали пять мешков муки. Но в очередь за хлебом записалось больше людей, чем будет испечено хлеба. «Мы решили, что будем продавать по два или три хлеба на человека, чтобы больше людей смогли его приобрести. Но все пять мешков муки будет израсходовано за день, так как очереди большие. Будем работать до тех пор, пока мука не закончится. Но если не будет новой партии муки на следующий день, то пекарня не будет работать», - сказал он.

Владелец другой пекарни в Степанакерте рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в среднем выпекают до двух тысяч буханок хлеба, больше не могут, так как ограничены в муке. По его словам, если в продаже не появится мука, то через два дня пекарню придется закрыть.

Жители Степанакерта рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о проблемах с покупкой хлеба.

«Я третий день не ем хлеб, чтобы ели дети. И я не знаю, что будет и как правильно объяснить детям, почему нет хлеба или, например, пирожков», - сказал А. Бегларян.

«Хлеб должен попасть в Арцах (Нагорный Карабах) при посредничестве международного сообщества и, в частности, ООН. Нужно заставить тех, кто принимает решения, оказать давление, чтобы открыли Лачинский коридор. Только так будут выполнены все решения и постановления международных организаций относительно разблокировки коридора», - считает С. Сарьян.

Ваге Арутюнян считает, что «хлеб должны сделать по талонам, чтобы одни не скупали».

«Была 420 в списке за хлебом. Прождала до вечера, пока очередь дошла до меня. Досталось два хлеба. Семья большая, маленькие внуки, им без хлеба нельзя. Если бы в продаже была мука, я бы сама пекла хлеб и не стояла бы в очереди. Но муки нет, хлеб в магазины не доставляется из-за отсутствия топлива, а очереди перед пекарнями такие огромные, что день уходит на них. Я устала бегать домой, и возвращаться к очереди, чтобы не пропустить свой номер», - рассказала Светлана Хачатрян.

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