20 августа 2023, 03:49

Нагорный Карабах оценил ущерб от блокады

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За 250 дней блокады со стороны Азербайджана экономике Нагорного Карабаха был нанесен ущерб в размере около 475 миллионов долларов, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Школы и детсады столкнулись с угрозой закрытия, полностью остановилась работа общественного транспорта. В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов.

О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Власти Нагорного Карабаха 19 августа опубликовали информационный бюллетень, в котором сообщили об ущербе, нанесенном экономике непризнанной республике из-за блокады со стороны Азербайджана, пишут "Новости-Армения".

В бюллетене говорится, что за 250 дней блокады экономике Нагорного Карабаха нанесен ущерб в размере около 475 миллионов долларов. Это привело к тому, что прогнозируемый годовой показатель ВВП снизился более чем наполовину.

С начала блокады приостановили свою деятельность 1468 хозяйствующих объектов, что составляет 34,3% от общего их числа. 17 тысяч человек (включая случаи временного трудоустройства, поддерживаемые властями) потеряли работу и, как следствие доход. Это более 80% от числа работников частного сектора.

В Нагорный Карабах при посредничестве Международного комитета Красного Креста и российских миротворцев ввезено в 17 раз меньше товаров первой необходимости, чем было бы ввезено без блокады.

Также в бюллетене отмечается, что за период блокады в общей сложности 183 дня подряд полностью или частично была прервана подача газа в Нагорный Карабах из Армении, 221 день подряд полностью нарушено электроснабжение, из-за чего введены ежедневные веерный отключения.

По данным властей, за период блокады 1 815 человек были лишены возможности оперироваться в медицинских учреждениях Нагорного Карабаха из-за прекращения плановых операций. При посредничестве МККК в Армению были перевезены 710 пациентов, в сопровождении российских миротворцев - 70 пациентов.

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Примечание:

"Активисты в Ереване призвали Пашиняна взять ответственность за Нагорный Карабах", "Около 200 человек приняли участие в импровизированном митинге в Степанакерте", "Родители учеников рассказали о нехватке школьных принадлежностей в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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