Жители Грузии собрали деньги для дочери погибшей в Шови женщины

20 августа 2023, 00:52

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О сборе денег для дочери Софо Бакурадзе, погибшей при сходе оползня в Шови, объявили две общественные организации. Собранных средств хватит на покупку небольшой квартиры в Тбилиси, которую дедушка и бабушка девочки будут сдавать в аренду.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа на курорте Шови сошел оползень. К 17 августа были найдены тела 24 погибших, продолжались поиски шести человек.

Жители Грузии за несколько дней собрали деньги для дочери погибшей во время схода оползня в Шови Софо Бакурадзе, сообщает 19 августа "Грузия-онлайн".

Софо Бакурадзе воспитывала дочь одна, в Шови она подрабатывала летом уборщицей в коттеджах. Дочь на несколько дней она отвезла к родителям в соседнюю деревню. Дедушка с бабушкой оформляют на внучку опекунство.

О сборе средств объявили две общественные организации. Изначально планировалось собрать сумму для помощи семье на текущие расходы, однако выяснилось, что собранных денег хватит на покупку небольшой квартиры в Тбилиси. Пока ребенок подрастает, опекуны будут сдавать ее в аренду, информируют "Новости-Грузия".

Напомним, что власти Грузии заявили, что сход оползня в Шови стал следствием ряда природных факторов. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей. Правозащитники отметили, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП. 8 августа оппозиция призвала создать комиссию по расследованию причин трагедии, а 10 августа с требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили журналисты и правозащитники.

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