16 августа 2023, 14:22

Житель Волгодонска наказан за проукраинские лозунги на праздновании Дня России

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Суд оштрафовал жителя Волгодонска Николая Закроева на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Волгодонский суд Ростовской области оштрафовал местного жителя Николая Закроева за выкрикивание проукраинских лозунгов во время автопробега в День России, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, пишет сегодня со ссылкой на ФСБ ТАСС.

В ведомстве уточнили, что во время автопробега в июне этого года, посвященного празднованию Дня России, Закроев выкрикивал проукраинские лозунги, снял это на мобильный телефон и опубликовал в соцсетях.

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Примечание:

"Житель Адлера арестован за неповиновение полиции", "Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Ростовчанка обвинена в дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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