Бухгалтер из Кабардино-Балкарии оштрафован по уголовной статье о дискредитации

15 августа 2023, 20:40

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Суд в Кабардино-Балкарии признал повторной дискредитацией армии репосты и публикации жителя поселка Залукокоаже Ислама Мамбетова и оштрафовал его на сто тысяч рублей.

"Кавказский узел" писал, что в марте суд оштрафовал жителя поселка Залукокоаже в Зольском районе Ислама Мамбетова на 30 тысяч рублей, признав, что его посты в соцсети дискредитировали российских военных.

Ответственность по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России"была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Зольский районный суд Кабардино-Балкарии оштрафовал на 100 тысяч рублей бухгалтера Ислама Мамбетова по статье о повторной дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Поводом для преследования стали публикации Мамбетова в Instagram**, в которых он репостил "антироссийские высказывания Лаймы Вайкуле", выражал поддержку Украине и критиковал Россию, указано в публикации.

Как следует из карточки дела на сайте Зольского районного суда, дело Мамбетова поступило в суд 31 мая, состоялись три заседания суда, процесс продолжался месяц.

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