Суд отказал в освобождении Свидетеля Иеговы* из Астрахани

15 августа 2023, 16:40

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Оставлено без удовлетворения ходатайство об условно-досрочном освобождении Свидетеля Иеговы* Ольги Ивановой, которую суд в Астрахани приговорил к 3,5 года лишения свободы по делу об экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года в Астрахани были задержаны четыре человека, которые, по данным силовиков, подпольно руководили ячейкой запрещенной религиозной организации. 31 мая 2021 года следователи сообщили, что дело астраханских Свидетелей Иеговы* передано в суд. 46-летний актер театра кукол Рустам Диаров, 46-летний сварщик Сергей Кликунов и 45-летний строитель Евгений Иванов были приговорены к восьми годам лишения свободы с ограничением свободы на один год, а 38-летняя Ольга Иванова к 3,5 года лишения свободы. Кассационный суд добавил к приговору административный надзор и запрет на выезд из Астрахани после освобождения.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о признании 396 их организаций экстремистскими, попав под уголовное преследование. Следователи вменяют им попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?"

Суд отказал Свидетелю Иеговы* Ольге Ивановой в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Верующая выйдет на свободу только в июне 2024 года, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Ходатайство об условно-досрочном освобождении рассматривал суд в Ставропольском крае, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Как следует из информации на сайте Советского районного суда Ставропольского края, ходатайство поступило в суд 4 июля, на рассмотрение ходатайства и принятие решения судье потребовалось не более 15 минут.

В Астраханской области в общей сложности восемь Свидетелей Иеговы* столкнулись с уголовным преследованием после решения Верховного суда России, который 20 апреля 2017 года признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов экстремистскими организациями и запретил их деятельность. Помимо Кирамова, Королева и Косьяненко, осуждены еще пять жителей области. Рустам Диаров, Евгений Иванов, Ольга Иванова, Сергей Кликунов и Анна Сафронова уже отбывают сроки в колонии.

В апреле суд в Ахтубинске признал верующих Рината Кирамова, Сергея Королева и Сергея Косьяненко виновными в организации деятельности и участии в финансировании экстремистской организации, приговорив каждого из них к семи годам лишения свободы.

Шестилетний срок Анне Сафроновой стал самым жестким в России приговором женщине, исповедующей религию Свидетелей Иеговы*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен Минюстом в реестр общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.