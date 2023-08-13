Двое краснодарцев заподозрены в дискредитации армии

13 августа 2023, 20:59

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Дела Марии Костенко и Владимира Скальского поступили в суды Краснодара.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался и Краснодарский край.

Протокол по статье о дискредитации армии правоохранители составили на жительницу Краснодара Марию Костенко, сообщили "Кавказ.Реалии"*. Административное дело поступило в Ленинский суд, дата рассмотрения еще не назначена.

Аналогичный протокол составлен на краснодарца Владимира Скальского. Материалы поступили в Октябрьский суд города, рассмотрение назначено на 21 августа, говорится в карточке дела.

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