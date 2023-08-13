УК России. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

13 августа 2023, 12:45

Волгоградец обвинен в дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Волгограде составили протокол о дискредитации российских военнослужащих на местного жителя Дениса Волкова.

Как сообщал "Кавказский узел", что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных на жителя Волгограда Дениса Волкова, передали 12 августа "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило, за что именно на Волкова составлен протокол, а также не привело подробностей по его делу.

В карточке дела на сайте Кировского суда Волгограда указано, заседание по делу Волкова запланировано на 5 сентября.

Комментариев от Дениса Волкова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 27 июля ФСБ отчиталась о задержании жителя Котельниковского района по уголовному делу о дискредитации армии за комментарии в соцсетях. Ранее он был приговорен к обязательным работам по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России за предложение создать Котельниковскую республику, пояснили силовики.

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Примечание:

"Житель Волгоградской области осужден за призывы к экстремизму", "Публикации в соцсети стали поводом для проверки Мельниченко по статье о дискредитации", "Волгоградский облсуд утвердил Ефимову штраф за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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