Дмитрий Губерниев обратил внимание на проблему с вывозом мусора в Каспийске

13 августа 2023, 08:09

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Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев снял видео о переполненных свалках в Каспийске, и призвал местных чиновников очистить их. Просмотревшие в соцсети этот ролик комментаторы указали, что проблема с вывозом мусора во всех населенных пунктах Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 августа один из жителей Каспийска пожаловался в соцсети, что около мусорных баков лежат кучи отходов, которые никто не убирает. Коммунальщики вовремя не очищают контейнеры, и когда они переполняются, то мусор с них падает на землю, а потом так и остается, отметили в комментариях другие каспийчане.

Instagram-паблик* tut.dagestan.ru 10 августа опубликовал ролик, на кадрах которого показана переполненная мусором свалка, при этом за кадром звучит голос, похожий на голос журналиста и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

"Идешь вот так вот по Каспийску, жара. Потом – бац [снимает в этот момент переполненную свалку]! И так чуть ли не в каждом дворе. Ну, что это такое, а? Товарищи руководители Каспийска, ну вывезите мусор, сделайте доброе дело. +40 на улице", – сказал автор ролика.

В описании ролика сказано, что Губерниев отдыхает в Дагестане и обратил внимание на переполненные свалки в Каспийске.

Эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan.ru, на который подписаны около 427 тысяч пользователей, на 08.00 мск 13 августа набрала 286 отметок "нравится" и 28 комментариев.

"Дагестан до такой степени красивая республика – горы, море, но к сожалению он утопает в мусоре. Мне лично очень жаль столь прекрасное место. Что его так обесценивают и не могут выполнять простые вещи", – написал пользователь saharokk_005.

"Ну хоть благодаря ему проблема станет заметна", – считает mi_ox_u.

"Может и уберут пока Губерниев там, но в скором времени все вернётся на свои места", – написала dzheraldina_dzharrakh_kiss.

"Позор главе города", – отметила asadulaeva__111.

"Правильно говорит. Очень грязно и в Махачкале и в Хасавюрте", – подчеркнул пользователь akhm60.

"Весь Дагестан засыпан таким мусором", – написал gasanmgmdv.

"А в других городах тоже самое", – высказал схожее мнение mogomedova865.

"Везде эта грязь", – заявила ilyasova1103333.

На 08.00 мск на сайте администрации Каспийска нет комментариев относительно сообщения Дмитрия Губерниева на проблему с вывозом мусора.

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