Каспийчане раскритиковали коммунальщиков за плохую работу

07 августа 2023, 09:47

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В Каспийске около мусорных баков лежат кучи отходов, которые никто не убирает, пожаловался в соцсети местный житель. Коммунальщики вовремя не очищают контейнеры и когда они переполняются, то мусор с них падает на землю, а потом так и остается, отметили в комментариях другие каспийчане.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 января 2021 года компания "Лидер" отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Вывозом мусора занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что мусорные контейнеры в городе переполнены. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом.

В Каспийске уже около недели около мусорных баков лежат кучи мусора, рассказал один из местных жителей. "Это не потому, что мусор не вывозят. Мусор вывозят, каждый день парень приезжает, забирает мусор. Но его задача – он эти баки просто цепляет и выгружает", – сказал капийчанин на видео, опубликованном 6 августа в Instagram-паблике* tut.dagestan.

По его мнению, мусор около баков лежит из-за того, что некоторые жители бросают его не в контейнеры. "Они подъезжают на машине, просто кидают пакет, им лень в бак закинуть. А в бак кто это будет кидать? Никто", – считает житель Каспийска.

"И никто не может этот мусор в баки закинуть, порядок навести. Какой-то замкнутый круг, мусор вывозится, но при этом антисанитария", – добавил он.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan на 09.40 мск 7 августа набрал 190 просмотров и 22 комментария. Часть их авторов раскритиковала местных жителей.

"Мне кажется, что у этих людей дома такой же беспорядок. Взять пакет сделать узел, закинуть в бак разве проблема?" – написал пользователь a020am.

"Можно позвонить напрямую коммунальщикам, очень быстро реагируют", – отметила gusenova_z.

Некоторые другие пользователи предложили наказывать тех, кто бросает мусор не в баки. "Только штраф, и камеры спасут", – считает djonik__1.

Другие комментаторы рассказали, что кучи мусора около баков появились не из-за того, что его кидают мимо контейнеров жители, а из-за того, что коммунальщики не вывозят отходы вовремя. "Не получается так как он говорит. Мусор не вывозится вовремя, поэтому он и скапливается", – написал пользователь reactor_shakur.

"Это потому, что вовремя не вывозят мусор. Баки переполнены. Люди вынуждены оставлять мусор рядом с баками. А те, кто забирает мусор, опустошают только баки. Оставляют то, что на земле. Отсюда такая картина. Вина городских служб полная. Не надо свою вину на людей перекладывать. Вы не правы", – подчеркнул пользователь oooiiilll__.

"С утра вывозят мусор, а к обеду уже полные баки бывают. Вот и остается мусор возле баков", – пояснил также tvkinotv.

"Просто работникам нужно чаще вывозить мусор, чтобы баки не переполнялись. Легче всего обвинить людей и продолжать не выполнять свои обязанности. То, о чем говорится в видео, не является главной причиной. Это единичные случаи. Баков должно быть больше, а не одна точка на квартал. И не допускать, чтобы бак был полон с горкой, чтобы мусор не падал", – отметил пользователь g_o_l_d____.

На 09.40 мск на сайте администрации Каспийска нет комментариев относительно жалоб местных жителей на проблему с вывозом мусора.

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