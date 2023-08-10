Журналисты и правозащитники призвали к расследованию трагедии в Шови

10 августа 2023, 18:16

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Спасательная операция в Шови обнажила недостатки при проведении спасательно-поисковых работ и отсутствие необходимой техники, заявили правозащитники и журналисты, призвав провести тщательное расследование.

Как сообщал "Кавказский узел", сход оползня в Шови стал следствием сразу нескольких природных факторов, включая сложный рельеф местности и таяние ледников на фоне высокой температуры воздуха, заявили 7 августа власти Грузии. К 10 августа найдены тела 21 погибшего. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей правозащитники отметили, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня в Шови, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что с первого дня схода оползня в Шови начали распространять лживую информацию. В частности, он указал на информационное агентство "Мтис амбеби" и неправительственную организацию "Зеленая альтернатива". "В эти дни вместе с борьбой со стихией, нам пришлось бороться с дезинформацией и ложной информацией. То, что происходило на телевидении и в социальных медиа можно оценить, как нападение на грузинское общество, цель которого - появление недоверия к государству, создание растерянности в обществе и паники", - сказал Папуашвили на брифинге 9 августа.

Он отметил, что на второй день после трагедии в Шови руководство неправительственной организации "Зеленая альтернатива" обнародовало в одной из социальных сетей выдержки из бюллетеня Национального агентства окружающей среды, подтверждающие. что случившееся в Шови было предсказана агентством. В действительности в бюллетене говорится не о реке Бубицкали, которая вышла из берегов во время схода оползня, а о реке Двиора, которая протекает в километре от эпицентра стихийного бедствия и не имеет никакого отношения к стихии. Также 4 августа "Мтис амбеби" распространило информацию, что такой исход стихии был вызван изменениями в последнее время русла реки Бубицкали. В действительности старое русло реки изменилось в 1960-х годах и после этого она течет в существующем русле. Также распространялась информация о разрешении на строительство. Однако коттеджи, снесенные оползем были построены в 1960-х годах и с тех пор не перестраивались. Кроме того, была ложной информация о спаде уровня воды в реке до схода оползня, рассказал Папуашвили.

Спикер парламента обратил внимание на непрекращающееся распространение информации об участии вертолетов в спасательно-поисковой операции. В частности, оба вертолета прибыли на место трагедии за неполных три часа и работали три часа при дневном свете, у спасателей было достаточно времени полностью осмотреть место бедствия и в случае обнаружения пострадавших, спасти их. "С первых минут, параллельно с вертолетами, а также в ночное время, спасатели использовали дроны, оснащенные тепловыми сенсорами. В день стихии смогли посадить вертолет перед гостиницей, оказавшейся в центре оползня – за зданием и по бокам от него было покрыто массой оползень, оттуда эвакуировали всех 70 человек. Спасатели нашли оставшихся людей, которые не были в зоне стихии, но из-за того, что стихия разрушила дороги и мосты, они были отрезаны от внешнего мира. Всех этих людей спасатели перевезли в лагерь, расположенный за пределами стихии, всю ночью оставались с ними и на второй день на вертолетах перевезли их - 140 человек в город Они", - сказал Папуашвили.

Помимо этого, он указал на кампанию против одного из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение", мэра Тбилиси Кахи Каладзе, семья которого отдыхала в гостинице, отказавшейся в эпицентре оползня, и покинула ее в день трагедии.

Редактор "Мтис амбеби" Гела Мтивишвили сообщил, что в информационное агентство поступила информация и видеоматериалы о трагедии, от нескольких людей, оказавшихся в зоне бедствия. Они связались с журналистами после обращения в службу по чрезвычайным ситуациям.

Вертолет пограничной полиции прибыл на место спустя три часа после трагедии, что составило большой период времени. Невозможно определить были ли живы люди, попавшие под оползень или унесенные течением реки. Высота массы оползня достигала двух-четырех метров, реже один метр, отметил Мтивишвили.

"Необходимо начать следствие, чтобы установить, чья халатность и чьи ошибки при реагировании привели к катастрофе. Предположительно, это возлагается на Национальное агентство окружающей среды и другие ведомства. Необходимо изучить доказательства, возможную опасность реки, опасность схода ополозня. В ущелье не смонтирована система предварительного оповещения, что с большой вероятностью дало бы возможность избежать такой большой трагедии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

22 декабря 2022 года орган местного самоуправления Они и министерство экономики Грузии утвердили план развития Шови и выдали разрешение на строительство 18- метрового гостиничного комплекса на месте, где вышла из берегов река, для круга бизнесменов, приближенных к "Грузинской мечте". Большинство зданий в Шови построены в советское время, но есть незаконное строительство, на которое власти не отреагировали, либо на строительство разрешение выдали, но не провели все необходимые исследования, подчеркнул Мтивишвили.

Учредитель неправительственной организации "Институт исследований демократии" Уча Нануашвили считает, что власти оказывали давление на редактора "Мтис амбеби» Гелу Мтивишвили так как информагентство представило объективную картину происходящего – бездействие властей, коррупцию, правонарушения и проблемы региона. "В первый день трагедии плотно освещали произошедшее и реагирование - как отправляли вертолет, прекращение проведения поисковой операции вечером. Много было таких случаев. У властей не было информации о пострадавших и пропавших и все еще нет этого списка", - подчекрнул он. По его мнению, такое неприкрытое давление на журналистов – новшество для Грузии, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нануашвили также отметил, что власти "помогали бизнесменам, чтобы они начали строительство" на курорте.

Руководитель исследований неправительственной организации "Гражданская идея" Георгий Шаишмелашвили указал на ошибки властей при проведении спасательно-оперативной операции – не было оперативного реагирования на трагедию, поисковые работы прекратили вечером, так как вертолет не мог выполнять работы. Однако основная ошибка заключается в невыполнении превентивных мер. Он отметил, что пограничный вертолет не заменяет спасательный. "Это означает, что страна не готова к такого рода чрезвычайным происшествиям, у высокогорной страны, как минимум, один спасательный вертолет должен быть и расположен в высокогорных регионах. Факт, что реагирование на случившееся было через три часа – очень большой период времени. Реагирование должно было максимум через один час", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, есть закон "О гражданкой безопасности", который возлагает ответственность на центральную и местную власть. Кроме того, система гражданской безопасности предусматривает выявление опасностей в регионе. Когда эти опасности определены и видно, что высока опасность ЧП, то местные власти вместе с центральными властями должны реагировать на это, в том числе монтировать системы реагирования. Кроме того, закон оговаривает ряд принципов реагирования на риски и план реагирования, который предусматривает роль каждого звена власти, кто и какими ресурсами должен включиться при чрезвычайном происшествии. Однако такого плана у властей по сути нет. "В итоге власти реагируют спонтанно и решения принимает главное политическое лицо, кто руководит операцией. Этому протоколу никогда не следуют по ряду причин и очень глубокая проблема – одна из главных причин – эти протоколы существуют только на бумаге и им не следуют, не проводятся учения, не тестируются и в вертикали власти на низшем уровне нет знаний, что такой протокол существует" – сказал эксперт.

По словам Шаишмелашвили, не существует страны, у которой есть все средства для реагирования на ЧП, ресурсы ограничены, в том числе финансовые ресурсы. "В Грузии технические средства на реагирование такого типа ЧП или устаревшие, закуплены в советское время или закуплены на иностранные гранты. Те инструменты, которые есть, недостаточны интегрированы в существующую систему, так как ее нет", - сказал он.

Шаишмелашвили пояснил, когда страна маленькая и ограничена в ресурсах, то очень важно, чтобы у государственных ведомств были модули, которые можно использовать для поддержки во время ЧП. "Однако для этого необходим единый взгляд власти – в наличии такие-то средства, есть такие-то риски, при ЧП такого типа действуем так. Если у нас нет таких ресурсов, через 10 – 12 часов мобилизуем их у страны-партнера, с которой заключено предварительное соглашение", -пояснил он. "Нет одной большой картины механизма реагирования на ЧП, поэтому, когда что-то происходит начинается спонтанное реагирование", - заключил Шаишмелашвили.

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