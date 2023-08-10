10 августа 2023, 08:49

Лозунги в поддержку Украины обернулись штрафом жителю Ростовской области

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Суд в Волгодонском районе Ростовской области оштрафовал местного жителя Николая Закроева, признав, что лозунги в поддержку Украины, которые он выкрикивал во время автопробега, дискредитировали российских военных.

По версии следствия, житель Волгодонского района Ростовской области Николай Закроев выкрикивал лозунги в поддержку Украины во время автомобильного пробега, который проводился в поддержку участников специальной военной операции (СВО).

Закроев объяснил, что принимал участие в автопробеге, и что лозунги выкрикивал необдуманно. Суд признал его виновным в дискредитации российских военных и оштрафовал, передали 9 августа "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не провело сумму штрафа.

В карточке дела на сайте Волгодонского районного суда указано, что Закроев признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Сумма штрафа также не приведена.

Комментариев от Николая Закроева или от его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июня стало известно, что Шолоховский районный суд оштрафовал работника строительного магазина Олега Моисеева на 40 тысяч рублей за фотографию с лозунгом в поддержку Украины.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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