Контрактник осужден в Сочи за самовольное оставление части

06 августа 2023, 07:41

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Военный суд в Сочи приговорил военнослужащего-контрактника Никиту Безвиконного к пяти с половиной годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части.

По версии следствия, житель Краснодарского края Никита Безвиконный в июле 2022 года заключил контракт с Минобороны и в качестве рядового был направлен в зону проведения спецоперации на Украине. 15 сентября 2022 года он вернулся в Краснодарский край к родителям и стал подрабатывать на временных работах. Родственникам он сказал, что его отпустили на время. После того, как он узнал от сослуживца о том, что его разыскивают, 27 марта Безвиконный прибыл в воинскую часть.

Суд в Сочи признал Безвиконного виновным в самовольном оставлении части и приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Контрактник в суде признал вину, но отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя, передали 5 августа "Кавказ. Реалии"*.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел раскаяние Безвиконного и его участие в специальной военной операции, в том числе выполнение боевых задач, указано в карточке дела на сайте Сочинского гарнизонного военного суда.

Комментариев от Никиты Безвиконного или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 4 августа стало известно, что суд в Сочи приговорил военнослужащего за дезертирство. По версии следствия, мобилизованный житель Москвы Алексей Смородинский оставил часть после сообщения об ухудшении здоровья матери, а также опасаясь отправки в зону военной операции.

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