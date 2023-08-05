05 августа 2023, 04:21

Волгоградец оштрафован за дискредитацию армии из-за комментария в мессенджере

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Комментарий в Telegram стал поводом для составления административного протокола о дискредитации российской армии, составленного в отношении жителя Волгограда Даниила Рогачева. Он оштрафован на 30 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля стало известно об административном деле в отношении волгоградца Даниила Рогачева, обвиняемого в дискредитации армии.

Дзержинский районный суд Волгограда оштрафовал местного жителя Даниила Рогачева на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, пишут 4 августа "Кавказ.Реалии"*.

Поводом для составления административного протокола в отношении Рогачева стал комментарий, оставленный им в одном из телеграм-каналов. Он предложил одному из пользователей отправиться на Украину и принять участие в спецоперации. В суде Рогачев вину признать отказался, он планирует обжаловать решение в Волгоградском областном суде.

Ранее "Кавказский узел" писал, что житель Волжского Игорь Матляев оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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