Дело Николина напомнило о проблеме нелегального оружия и адаптации комбатантов

03 августа 2023, 05:07

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Нелегальный оборот оружия из зоны военных действий распространен среди всех бойцов, иногда в него могут быть вовлечены целые подразделения, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя дело о стрельбе "вагнеровца" по силовикам в Ростовской области. Психологическая адаптация бывших комбатантов могла бы сократить число преступлений с их участием, но системной работы в этом направлении не заметно, отметили они.

Как информировал "Кавказский узел", в суд передано дело Павла Николина, который в декабре 2022 года обстрелял в Новошахтинске из ручного пулемета силовиков, ранив одного сотрудника полиции. Он обвиняется в покушении на правоохранителей, угрозе насилия в отношении представителя власти и незаконном обороте оружия. Николин был завербован в ЧВК "Вагнер" из колонии, где отбывал срок за разбой. Стрельбу по полицейским он объяснил тем, что принял их за украинцев.

В конце декабря 2022 года силовики в Ростовской области разыскивали шестерых бывших заключенных, сбежавших с оружием из учебного центра ЧВК "Вагнер". Спустя полгода, 23-24 июня бойцы "Вагнера" во главе с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным прибыли в Ростов-на-Дону и взяли под контроль военные объекты, но на следующий день выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина", в которой приведены подробности июньских событий.

Военнослужащие, возвращающиеся из зоны боевых действий, нередко привозят с собой неучтенное или трофейное оружие, причем такая практика наблюдается среди бойцов любых подразделений, указал военный эксперт Александр Храмчихин.

«Штатное оружие они обязаны сдать, но есть неучтенное оружие, в первую очередь трофейное или потерянное, брошенное на поле боя. И его вполне можно вывести при желании. Даже в 1945 году, при тоталитарном режиме, участники войны провезли много неучтенного оружия», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Государство должно работать над тем, чтобы избавиться от неучтенного оружия и минимизировать риск его применения, в том числе организовать психологическую помощь участникам боевых действий, отметил он. При этом Храмчихин считает, что психологическая адаптация сегодняшних участников боевых действий станет в будущем проблемой.

«Я не думаю, что проблема психологической адаптации будет колоссальной. Потому что пресловутый посттравматический синдром возникает в большей степени у людей, которые считают, что участвовали в войне сомнительной и несправедливой. Сейчас подавляющее большинство тех, кто (участвует в военных действиях на Украине с российской стороны) считают, что ведут войну справедливую. И проблема будет гораздо меньшей, чем, скажем после Афганистана или Первой чеченской войны. В настоящее время большинство, кто воюет - это добровольцы, и уже поэтому имеют мотивацию. Те, кто сейчас заключает контракт, прекрасно знают, куда попадут», - полагает Храмчихин.

Журналист Максим Шевченко придерживается иного мнения в вопросе психологической адаптации участников боевых действий. «Посттравматический синдром связан с насилием, в котором люди участвуют, а не с их пониманием мотивов войны», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Шевченко разделяет мнение, что бойцы любых подразделений способны привезти с собой оружие нелегально. "Я не слышал, чтобы оттуда люди демобилизовывались с оружием, но добыть оружие незаконным образом может любой человек, естественно, бывший "вагнеровец" или кто угодно", - подчеркнул он.

Политолог Андрей Серенко также считает проблему посттравматического синдрома для участников боевых действий актуальной вне зависимости от мотивации и ведомственной принадлежности военных. Проблема «боевого невроза», по его мнению, также коснется всех участников военных действий.

«Все участники военных конфликтов имеют схожие проблемы, но пока на проблему «боевого невроза» или посттравматического синдрома не обращают внимание, это отложенная проблема», - сказал Серенко корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог отметил, что нелегальный оборот оружия, который зачастую сопровождает боевые действия, может происходить на уровне подразделений или объединений. «Не только отдельные люди могут привозить оружие, контрабанда оружия и боеприпасов может стать бизнесом», - полагает Серенко.

Никто из опрошенных "Кавказским узлом" не смог сообщить, ведется ли сегодня в России системная работа по психологической реабилитации и адаптации участников военных действий.

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